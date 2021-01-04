辦桌菜王者曝光！他一嚐「絕不會膩」 老饕驚：南部才有
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 00:05:00
現今有越來越多民眾選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，不過傳統的辦桌方式依然受到不少人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的精髓。對此，就有一名網友透露心目中的「辦桌菜色王者」，而在網路上掀起一陣討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己最近吃了一次流水席，認為在眾多菜色中，封肉配上筍乾最深受他喜愛，「一口封肉，可以扒上好幾口飯，如果再把鹹甜的湯汁淋在白飯上，更是一絕」，還強調「吃再多都不會膩！」最後他也好奇發問「封肉是不是辦桌菜色的王者？」問題曝光後，隨即引來不少人贊成，「在早期是主菜的水準了」、「配白飯最對味，但是辦桌很少白飯吧」、「好吃但太胖」、「喜宴封肉和雞湯都打包用的」、「有的會封肉配麵線，配上那個肥嫩肉」。
但也有老饕提出不同看法，直言「不是，烤鴨才是」、「香酥鴨吧？只是太費工，辦桌幾乎都沒這一道了」、「佛跳牆才是，這一道在以前是代表主人的誠意，給人包回去的，只是現在沒什麼人想吃了」、「生魚片拼盤才是」、「辦桌四天王：佛跳牆、紅蟳米糕、魚翅羹、跟龍蝦」。甚至有網友透露，該道菜在北、中部難以看見，只有南部比較常出現，「我中部人從沒吃過，到了高雄旗山附近才知道有專門做這款」、「南部才有吧！北部好像很少出這道」。（編輯：陳雅雲）