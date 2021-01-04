自助餐結帳！他見老闆夾「1塊雞肉」超感動 下秒爆陰謀
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 00:05:39
台灣街道上都能看到許多自主餐店面，不少外食族看中其方便快速且菜色多樣的特點，都會前往享用。近日，就有網友分享，在自助餐店裡夾完菜準備結帳時，老闆默默夾了1塊雞肉到他的便當盒裡，讓他相當感動，沒想到下秒卻識破老闆的「陰謀」，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，昨天在自助餐店裡夾完菜準備結帳，就在他掏出錢包時，老闆竟默默夾了1塊雞肉到他的便當盒裡，讓他忍不住說「頓時眼眶裡淚水在打轉，霎那間我彷彿感覺到爸爸的愛心，這塊雞肉是無價的」。不過被老闆這麼一夾，他手上的便當也瞬間「加價」變成100元，原PO識破老闆的「陰謀」後，也笑虧「老闆OS：我只是想把你的便當湊到100元，懶的找錢」。
貼文一出，也讓不少網友笑翻，「內心小劇場瞬間爆發」、「這老闆很讚，超級好笑」、「本來只要80元，老闆幫你湊到100元了」、「不說不知道，那是剛剛掉到地上的」、「聰明，不是不可能」、「還以為藏洋蔥，我直接笑出來」、「老闆：要200元我也能擠進去便當裡」、「是強迫推銷嗎？笑死」。不過，也有網友認為，「這樣100元？桃園人真有錢」「100元好貴」、「很貴阿，桃竹苗有甚麼好感動的」、「有豆棗就100分了」、「我是住桃園都覺得有點貴了，更別說是南部人」、「這樣100元，只有我覺得貴嗎？」、「這樣100好像有點貴」。（編輯：許智超）