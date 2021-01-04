加強防疫　日本首都圈餐飲業打烊時間再提前

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日本經濟再生大臣西村康稔昨天已請一都三縣的知事（首長）配合，籲請餐飲業者將打烊時間提前至晚上8時。
一都三縣同步讓餐飲業的打烊時間提早的話，才能提高防疫的效果，至於對於配合提早打烊的業者，應該給予多少補助金，近期之內將公布。
讀賣新聞報導，日本首相菅義偉本月4日在新年記者會上將說明對於升溫的疫情該如何因應。
有關如何防疫兼顧拼經濟，菅義偉今天在首相公邸（寓所）與內閣官房長官加藤勝信、厚生勞動大臣田村憲久、經濟再生大臣西村康稔、國土交通大臣赤羽一嘉等人開會討論了約1小時20分鐘。
有出席者表示，對於一都三縣的知事要求中央再度發佈緊急事態宣言一事，閣員們提出很多意見，目前仍持續研議，菅義偉對於新年這3天新增確診病例未見有減少的傾向，頗感憂心。
除了籲請餐飲業提早打烊的措施之外，有關日本政府已宣布在本月11日之前暫停實施的振興國旅方案「GoTo Travel」（去旅行）今後的因應之道，菅義偉也將做出判斷。近期之內日本政府將召開防疫分科會，聽取專家對疫情的分析。（編輯：林治平）1100103
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