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加強防疫　日本首都圈餐飲業打烊時間再提前

中央社

2021-01-04 09:34:40

日本旅遊/緊急事態/新冠肺炎疫情/大阪
▲日本首都圈（東京都及3個鄰縣）新冠肺炎疫情升溫，有日媒報導，這一都三縣將籲請餐飲業者打烊時間提早到晚間8時。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本首都圈（東京都及3個鄰縣）新冠肺炎疫情升溫，盼中央政府發佈「緊急事態宣言」，但尚未獲得回應。有日媒報導，這一都三縣將籲請餐飲業者打烊時間提早到晚間8時。
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東京電視台新聞網報導，受到新冠肺炎疫情擴大的影響，首都圈的一都三縣（東京都及毗鄰的千葉、埼玉、神奈川縣）今天達成協議，將籲請餐飲業把打烊的時間由目前的晚上10時提早到晚上8時。
日本經濟再生大臣西村康稔昨天已請一都三縣的知事（首長）配合，籲請餐飲業者將打烊時間提前至晚上8時。

一都三縣同步讓餐飲業的打烊時間提早的話，才能提高防疫的效果，至於對於配合提早打烊的業者，應該給予多少補助金，近期之內將公布。

讀賣新聞報導，日本首相菅義偉本月4日在新年記者會上將說明對於升溫的疫情該如何因應。

有關如何防疫兼顧拼經濟，菅義偉今天在首相公邸（寓所）與內閣官房長官加藤勝信、厚生勞動大臣田村憲久、經濟再生大臣西村康稔、國土交通大臣赤羽一嘉等人開會討論了約1小時20分鐘。

有出席者表示，對於一都三縣的知事要求中央再度發佈緊急事態宣言一事，閣員們提出很多意見，目前仍持續研議，菅義偉對於新年這3天新增確診病例未見有減少的傾向，頗感憂心。

除了籲請餐飲業提早打烊的措施之外，有關日本政府已宣布在本月11日之前暫停實施的振興國旅方案「GoTo Travel」（去旅行）今後的因應之道，菅義偉也將做出判斷。近期之內日本政府將召開防疫分科會，聽取專家對疫情的分析。（編輯：林治平）1100103
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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