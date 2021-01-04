燒臘店精髓為何？饕客狂喊「決勝品項」：秒吃出店家技術
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 07:27:14
港式燒臘有叉燒、油雞、燒鴨等肉類，經過烘烤逼出油脂，香氣四溢，而每家燒臘店都有其特色，吸引許多饕客喜愛。近日，有網友在PTT八卦版好奇提問，燒臘店的精髓究竟為何？貼文立刻引發熱議，釣出一票老饕狂喊「一品項」很吃店家技術。
原PO表示，每次看到燒臘店就有選擇障礙，「鴨腿、鴨肉、叉燒、油雞、脆皮，想到的通常都有，這時候就很猶豫不知道要點啥」，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有人能幫我想，明天午餐該吃燒臘的什麼？」想了解該點什麼餐點，才能吃出燒臘店的精髓。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「醬汁啊，有好醬汁，肉再難吃都很好入口」、「啊我通常都點脆片燒鴨雙拼，給你參考」、「美味秘方——木頭厚沾板砧板」；許多饕客一致認為，「燒肉」才是燒臘店的精髓，「燒肉經典」、「會點燒肉＋油雞」、「脆皮燒肉」、「燒肉很吃店家技術」、「燒肉、燒鴨雙拼」。此外，更有網友逗趣表示「油蔥」、「那個豬油蔥才是真王道！其它都是配角，我的白飯光配豬油蔥就光盤了，肉還擺在一旁看著我呢，那個豬油蔥到底誰發明的？根本人間美味」、「蔥油，好吃的蔥油直接把飯吃完」。（編輯：賴詠璿）