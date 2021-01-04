2大2小包2000元！新娘提「超扯要求」酸：蹭飯　網全看傻

婚禮禮金包多少才合理因人而異，受到出席人數、喜宴場地，以及與新人的交情等影響，紅包行情都會有所變動。而近日一名男網友就透露，自己日前因事無法參加女性友人的訂婚宴，因此包了3600元紅包，後續參加婚宴時又包了2000元，帶著妻小一起去吃喜酒，怎料，女性友人竟酸他「帶太多人來蹭飯」，甚至提出「1要求」，讓他瞬間傻眼。

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原PO在臉書社團《爆廢1公社》中發文表示，自己過去離婚時，該名女性友人給他很多援助，兩人因此維持良好關係，而女性友人先前辦訂婚宴，他因有事而無法出席，便包了3600元紅包，禮到人未到。後來女性友人舉行婚宴，原PO帶著妻子與2個小孩到場，因為擔心女性友人辦婚宴會虧錢，所以又再包2000元，前後共包了5600元。

沒想到婚宴結束後，女性友人竟說原PO紅包包太少，要再匯4000元，他不解詢問「為何是4000元？」女性友人則表示「按人頭計費」，每人1500元，當天是2大2小參加，共計6000元，扣除訂婚宴紅包2000元，因此還要再包4000元，讓他聽後超傻眼，不禁直呼「現在改成這種套路了嗎？我是不是邊緣太久了...」



▲男網友透露，女性友人先前辦訂婚宴，他包了3600元到場，後續參加婚宴時又包2000元，帶妻小一起去，怎料，女性友人竟酸他「帶太多人來蹭飯」，讓他超傻眼。（示意圖／取自 pixabay ）

此外，原PO更透露，婚宴當天其實是男方主場，他是受到女方哥哥邀請才去參加，結果卻被說成「自己跑去蹭飯吃的」，先前包3600元道賀的美意，也被對方說成「你自己不來你的事情，後面來蹭飯，付錢也合情合理」，讓她既委屈又無言。

貼文一出，網友也全看傻，紛紛留言「還有這樣算人頭費的？哪來的習俗？第一次聽到，長知識了」、「可以跟他說，下次結婚再補」、「誇張，還真敢開口...」「你有給？這種開口要的可以不用往來了！」（編輯：許苡晴）