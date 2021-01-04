連假一早奔全聯！她見「驚喜海產」狂拿 畫面婆媽全跪
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 08:23:02
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一。對此，3日一名女網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》提到，一早到全聯無意間發現一排特價的鯖魚，手刀拿了幾盒到櫃台結帳，貼文曝光之後，讓全場婆媽紛紛暴動直呼「從來沒遇過！」
原PO表示，趁連續假期的最後一天早上去逛全聯，無意間看見冰箱內一整排被貼上紅色貼紙的商品，發現原來是鯖魚全部特價6折，立刻拿了6盒到櫃台結帳，準備存放在家中冷凍庫內。原PO曬出結帳發票和戰利品照片和網友分享，大讚「這個鯖魚買過好多次，鮮嫩多汁又不鹹，可以單吃不用配白飯」，並直呼「今天怎麼這麼多6折，我買不完！」
貼文一曝光，全場婆媽紛紛暴動回應「運氣真好」、「從來沒遇過！」「幸運！可能大家都上山，收假回來就買不到打6折了」、「羨慕，沒買過6折的，我們家超愛這魚」、「我也想買」、「超划算，買回來冰都值得」、「我沒買過6折海鮮」、「這魚煎好，可以做涼拌菜或做成魚鬆、鯖魚炒飯」。不過，也有網友表示「這一款鯖魚單吃會腥，要備檸檬，擠一點檸檬汁在魚上面會變得清香好吃」、「不好吃，腥味重，肉質口感不好」。（編輯：賴詠璿）