今起萬事可期！「4星座」財運大爆棚　這位獎金拿到手軟

今（4）天開始又是新的一周，許多事情將迎來新氣象，究竟接下來的日子裡，哪些星座會喜獲好運呢？專寫星座、生肖的搜狐號《星了個星座》專欄就公布，以下「4星座」今起萬事可期、順遂安康，尤其是財運方面將會非常旺！

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金牛座

金牛座是個特別沉穩的星座，個性冷靜、理性、有思想，又具備獨立性，不喜歡依賴任何人，有很強的事業心，工作上特別認真，踏實且努力，所以金牛座容易在事業上有所作為，容易收穫很旺的財運。從今天開始，金牛座的事業運很旺，必然會在工作上有新的突破，收入也會直線上漲，不斷有新的財路出現，且金牛座的感情運也極好，會遇到生命中的真愛，從今天起，將會順遂安康，萬事可期，財運看好。

天秤座

天秤座性格比較討人喜歡，是個特別溫和善良的人，且天秤座氣質優雅，談吐舉止很有分寸，不論什麼場合裡，總能讓人感覺特別好相處、合群，因此天秤座的人緣很好，容易交到知心朋友，也容易遇到貴人。從今天開始，天秤座將會得到貴人相助，在事業上會有新的發展，同時生活上也會得到許多朋友的支持與幫助，另外，桃花也很旺！從今天起，天秤座必將桃花成型，遇到心儀的異性，也能事業大旺，財源滾滾來！

▲專寫星座、生肖的《星了個星座》專欄公布，「4星座」今（4）起萬事可期、順遂安康，尤其是財運方面將會非常旺！（示意圖／NOWnews資料照片）

獅子座

獅子座從小就是一個很獨立的人，工作能力也特別強，認定的事一定會努力做到最好，既有魄力又有行動力，肯吃苦且不怕累，有拼搏精神，也敢於挑戰自我，是個很有進取心的人，因此獅子座很容易獲得好運，上天也會特別眷顧努力的獅子座。從今天開始，獅子座必將能夠順遂安康，萬事可期，財運看好，在工作上會有新的突破，得到職位的晉升，同時薪水大漲，工資獎金拿到手軟，獅子座注定能好運。

摩羯座

摩羯座一向特別務實，做事有條不紊，而且特別認真，有目標、有幹勁，也特別有耐心，遇到困難不退縮，是個堅韌頑強的人，不僅如此，摩羯座也十分低調、踏實，這些性格總能給摩羯座帶來好運，必會得到領導的器重，因此升職、加薪的機會不斷。從今天開始，摩羯座必能有職位晉升的機會，只要摩羯座能把握好時機，必會有旺到爆棚的財運，錢財無憂、順風順水，財運極旺！（編輯：許苡晴）