最愛哪款台灣零食？網狂喊「經典神餅」：聞到香味就瘋掉
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 10:55:21
台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年回憶。近日就有網友在PTT八卦版好奇詢問，各位最愛哪種台灣零食？貼文立刻引發熱議，許多饕客一致狂喊「經典神餅」，直呼「一打開聞到香味就瘋掉！」
原PO表示，最近天氣很冷，很適合吃零食，並稱「小弟剛剛才吃了一包義美小泡芙，覺得幸福」，強調自己最愛的台灣零食就是它，不禁好奇詢問廣大鄉民「各位最愛的台灣零食是什麼呀？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，其中呼聲最高的為「蚵仔煎」洋芋片，網友紛紛回應「唯一支持蚵仔煎」、「蚵仔煎洋芋片！」「蚵仔煎極美味」、「超愛蚵仔煎，一打開聞到香味就瘋掉」；其次還有「可樂果」，「可樂果第一」、「辣味可樂果」、「在國外會莫名想吃可樂果」。此外，也有網友表示「新貴派檸檬口味那個餅乾」、「浪味仙」、「鹹酥餅、浪味仙、可樂果、滿天星、真魷味」、「巧克力酥片」、「金牛角」、「孔雀香酥脆＋新貴派巧克力口味」、「絕對是卡哩卡哩」、「森永巧克力球」、「中祥蔬菜餅」、「福義軒蛋捲」。（編輯：賴詠璿）