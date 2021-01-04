40K標緻女嘆想結婚！擇偶條件曝光　風向大逆轉：怎可能

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「一直單身是不是擇偶條件問題？」的文章表示，「真的很想交男友、相親、聯誼、網路交友我都試了，為什麼還單身...我今年三十歲，目前月薪四萬多，身高體重160／50，長相中等，目前單身三年多（前任男友月薪十萬以上），一直很想交男朋友、很想結婚」，原PO更列出了自己的「擇偶條件」直言，「外表不用太帥、身高不能低於170、中等身材、月薪十萬以上、工程師佳、要有車有房」。
不過原PO也坦言「目前能試的都試了，也花錢透過相親會館來認識對象，但都一直沒有結果，遇到很多奇怪的人，都是年紀四十左右，外在肥腫、要求要是處女、講話把我當員工的，因為不知道該怎麼辦，是不是我的擇偶條件有問題？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的逆風表示「月薪十萬以上，又有房有車的，基本上都會有一定年紀了吧，就算跟你年齡相仿的有這樣的人相對少，而且人家不一定喜歡你」、「妳可能把有車有房想得太容易了，月收10萬如果不是原生家庭家境就不錯，單憑他一個人，而且還要跟你年紀相仿，就要有車有房幾乎是不可能的事情...所以當然是妳的條件設定有問題，妳的條件設定簡言之就是『家裡有錢』、『長相不錯身材也要有水準』、『工作也不錯』，所以當然找不到，妳設定一個富二代的條件，但自身條件卻跟富二代不對等」。
甚至更有網友直言「愛情都一直是一項博弈啊，準確來說，結婚才更是博弈。妳想要找比妳優質的，那妳勢必就得要低聲下氣。妳找比妳差的，那妳可能就會心理不滿足。所以能走一輩子的，就是兩人都相等，相互匹配。妳四萬，要求要10萬的，妳160要求要170的，妳沒房沒車，妳要有房有車的。當然可以啊，沒有不行！只是妳有什麼東西可以值得換到價值10萬 有房有車，長相OK的？憑什麼這種人要選妳，妳的優勢在哪？自己賣點是什麼都不知道，怎麼可能釣的到10萬有房有車的帥哥？更別說妳已經30了，我有房、有車、月薪10萬UP，我就從25歲以下的開始考慮」。（編輯：王柏文）