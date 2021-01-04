老公天冷爽吹22度冷氣！人妻臉綠「感冒了」 反轉真相曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 11:12:15
上週受到強烈寒流來襲，全台各地氣溫明顯下降，不少民眾都將冬天的厚重衣服搬出來穿著，以求保暖。不過近日就有網友分享，自己老公狂開22度的冷氣，害她感冒，貼文引發廣大迴響。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「在寒流來的時候，開暖氣也要看先生臉色....我說要開30度，他馬上就開成22度，果不其然，我在前天真的感冒了，然後昨天晚上咳嗽咳到根本睡不好。」「剛剛他說叫我下午請假去看醫生，真的是不想跟他吵了，我的身體狀況怎樣自己就是很清楚，跨年夜那幾天就是真的很冷，你因為覺得很浪費電，就不讓我開30度，所以我買了兩次成藥就不浪費錢？你自己開22度也是一直鼻涕狂流，到底，為什麼我們要這麼委屈自己」。貼文一出，網友紛紛回應「其實你老公沒錯...外面太低溫的話，你開30度只要一出門你就會感冒」、「開三十！冬天流汗當然會感冒」、「想想看，夏天30度要開冷氣呀！最多開到25度就很夠了，室內外溫差太大也會感冒的」、「冷暖氣機不是這樣用的啦，你老公開法才是對的，你開到30度，室內外溫差太大，一出去就會受寒」、「你老公才是聰明的，冷暖氣機不能與室外溫度差太多，不然就會感冒。」（編輯：張嘉哲）