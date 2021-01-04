苦盡甘來！未來7天「3星座」心想事成　2者還有中獎機會

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金牛座
即使你沒有時間，但彼此心靈的相通也會令你度過不錯的一周；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。活耀的一周，穿得美美帥帥的再出門，因為本周的你特別容易引人注目。運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。有突如其來的偏財運，中獎機會大！
射手座
戀愛中的人本周的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還會圓滿的解決。你會對工作環境有點厭倦，喜新厭舊的情緒得拋棄。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你財越理越多。有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩樂透或是投資短線股，容易獲利，心想事成。迎祥納福，吉利發財！
摩羯座
距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，本周還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少，不過可別玩過頭哦！適合戀愛的日子，你三言兩語就能激起對方心中的浪花，你渴望最近距離的接觸，快速到達兩情相悅的境地。講究相處藝術的同時，也要保持持久的耐心。金錢進進出出的一周，用平常心看待，得失心不要太重。（編輯：賴詠璿）