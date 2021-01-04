正妹借媽爽騎Gogoro買菜！一回家秒崩潰 內行愣：超尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 12:32:56
隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的汽油車換成電動機車，而其中備受討論的就是Gogoro，近日，就有網友分享自己騎乘的就是Gogoro，因為媽媽要外出買菜，於是就借她騎去，沒想到回來之後，讓她有點傻眼又覺得好笑，貼文引發熱議。
原PO在「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「我媽超狂，跟我借狗肉去買菜，我還在想她會不會給我A到，結果真的把我車牌兩側的一個零件給撞掉，還怕我知道自己跑去買快乾，結果黏不好就算了，右手直接變成觀世音，塑膠片直接黏在手上拔不起來，想請問怎麼辦？」貼文一出，網友紛紛回應「史上最慘的Gogoro黏手案XD」、「你有沒有問媽媽對狗狗肉有沒有陰影哈哈」、「熱肥皂水，泡看看」、「泡看看熱水啦！但是真的太好笑」、「泡在熱水裡，用另外一手，慢慢的摳開」、「太好笑了」、「我也有經驗，醫生說泡熱水可以」。
不過，也有不少Gogoro車友出面表示「這個很便宜啦！媽媽不懂在那邊黏，結果黏住手，真的尷尬啦哈哈」、「這個40元而已....叫側反光片」、「直接買原廠就好了啊，才一百內吧」、「我上次被撞掉一個，我以為很貴，結果好像換一個才40塊，媽媽還在那偷黏，超尷尬哈哈」。（編輯：張嘉哲）