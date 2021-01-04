小資男換一次手機「省破萬」！超神方法網跪了：太聰明啊
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 14:00:59｜2021-01-04 14:01:07
隨著科技的進步，3C的汰換期越來越快，新功能瘋狂問世，深怕跟不上時代，常常一隻手機用不到兩年就得更換。不過，近日就有網友分享自己換手機的小撇步，貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我現在目前是拿三星的S8，拿兩年多了，目前三星S系列已經到S20，最近手機開始出問題想要換新手機，想說換前一代S10就好，請問這樣會很可悲嗎？」「畢竟現在的新手機剛推出的時候都好貴，一支就要價近三萬元，換舊款還能省個8千左右，加上把手上的手機便宜拋售，就能省下一萬多了，感覺挺划算的，路上也沒人管你是新款或者舊款吧？」貼文一出，網友紛紛回應「算聰明欸，買前一代準沒錯」、「選前一代的旗艦機是個好選擇」、「太聰明啊，本來換手機就應該這樣換」、「i12跟i11最有感覺...當時i11別人一直問我是不是買12，殊不知我是便宜7千的i11，好用又讚」、「聰明，這樣才不會買到雷機啊」、「我也是這樣永遠買前一代的旗艦手機，CP值最高」、「老實說一年一新機效能根本差不了多少，這樣做超聰明」。（編輯：張嘉哲）