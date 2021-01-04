哪種福袋最雷？全場秒吐槽「這1類型」：花錢買根本傻子

每到年關交接時期，不少行業都會推出「新年福袋」，並打著物美價廉、種類豐富的噱頭，來吸引消費者購買，對此，也有一名女網友好奇「大家最近有買福袋嗎」，並透露自己最不喜歡的類型，貼文一出，全場秒點「衣服類」，直呼「絕對不買」。

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該名女網友在PTT以「大家是買福袋派嗎」為題發文，表示「大家有在跨年期間買了什麼福袋嗎？覺得還滿意嗎」，並透露自己因為很龜毛，所以衣服類的福袋她若不喜歡，就不會「臨幸」，「也不想付放衣服那部分的房租給這些雞肋」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起熱議，「排過一次，被氣到後就再也不去了」、「不買」、「只想把錢錢留給自己都會喜歡的東西」、「不想當幫人清庫存的盤子」、「有啊，今年訂的福袋，看日本開箱都很福」、「台灣的福袋...過年買某百貨的就好，至少禮券用處很多」、「超商零食那種會買，其他的無可能」、「電玩福袋派」、「怕買到雷派」、「食物類就不會，至少可以跟別人分享」。

不過，受到最多網友嫌棄的則為「衣服類福袋」，「衣服絕不買福袋，就是賣不出去才會出現在福袋中啊」、「寧可把福袋的錢拿去買一件真的喜歡的東西，也不想賭運氣買到一袋垃圾（福袋就是清庫存，都是別人撿剩的）」、「福袋=垃圾袋」、「福袋=別人不要的，而且你還要花錢去買，是不是傻？」、「衣服福袋是垃圾，零食福袋還ok」。（編輯：郭佩蓉）