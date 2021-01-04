準爆！測你農曆年前能否「升官加薪」　選這字夢想將成真

又到年末打考績的時刻，相信大家都希望老闆能夠看見自己這一年的努力，那麼，究竟你在農曆年前有無機會加薪升官呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享一個測字占卜，請在心中默念「我會加薪或升官嗎」，再憑直覺選擇一個字，還要幫你看看在職場中要注意什麽意想不到的危機。記得請朋友一起測測，看誰最有機會升官加薪！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一項「測字占卜」，看你在農曆年前能否「升官加薪」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一項「測字占卜」，看你在農曆年前能否「升官加薪」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信）

關於是否加薪的期待，農曆年前你將有機會夢想成真！因為升字可以拆解為「升」、「昇」，都有運勢能量上揚的意思。這代表你的努力已經被老闆看到了，你將成為老闆眼中重要栽培的對象，最有可能的變化是你的職位頭銜將會上升，另一方面就是加薪的可能性也是最高的。





答案「官」字





關於是否加薪的期待，農曆年前你將有獲得升官或是被挖角的可能性！因為官字可以被拆解為「帥」、「宮」、「師」，這代表你的專業與能力，已經足以擔任大家的表率或是小組的老師，這種能力獲得實質肯定的讚美，確實讓人覺得非常欣慰。所以請你不要懈怠，繼續發揮你的積極與熱情。





答案「加」字





關於是否加薪的期待，你仍然需要付出更多的體力、時間和專業。因為報酬與薪資不是天上掉下來的，你所獲得的待遇，完全都是靠你用自己的能力所換來的。因為力字可以變成「辦」、「勞」、「努」，這代表農曆年前的工作壓力只會增加，至於是否獲得滿意的薪酬，就看你的努力與公司發展。





答案「薪」字





關於是否加薪的期待，在農曆年前可能有點不容易，因為薪字，可以被拆解為「辛」、「斧」、「茹」，都是不佳的字義，這表示要獲得實質的報酬將不容易，有可能會面臨薪資凍結，或是一個人要應付兩個人的工作，這種變相減薪的問題。建議你在經濟不景氣的時候，還是要忍住想離職跳槽的念頭。（編輯：郭佩蓉）

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