逛市集驚見迷因馬桶！他細看「全球醫師」茫掉：怎麼是你
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 16:13:54
許多廠商會視商品的分類，而找相關領域的人代言，對此，就有一名台中網友分享，他日前路過市集時，突然被一個「全球醫生的建議」廣告看板吸引目光，因為上面的人竟是迷因名人，讓他忍不住大喊「真假？」貼文一出也讓網友笑翻。
原PO在《新·路上觀察學院》貼出一張照片，只見一家廠商推出上完廁所可以自動清洗的免治馬桶座，而商品的背景廣告圖有四名穿著醫師袍的外國人，上方還標榜「全球醫生的建議」等，他仔細一看，竟發現中間的白髮阿伯，就是迷因名人「強顏歡笑的哈洛德（András Arató）」。許多網友一眼就看出圖片正中央的人，正是迷因、梗圖的常客，紛紛回應，「中間那個阿伯也賣太多東西了吧」、「用這阿伯當文宣，會感覺這馬桶很不妙」、「哈洛德本身是水電工，賣馬桶相關設備很合理呀」、「好像真的是本人，不是迷因」、「不對吧，怎麼是你」、「那些醫生不會都是梗圖角吧」、「這才是我要的廣告」。事實上，中間的阿伯是來自匈牙利和奧地利邊境的城市克賽格（Kőszeg）的哈洛德，他退休前擔任燈具測試工程師，事後因拍攝一系列醫生、園丁等各行各業的照片，被大量使用在迷因中而爆紅，甚至因此成為廣告明星、演出樂團 MV，以及在TED演講。（編輯：許智超）