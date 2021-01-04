停車場全客滿！大叔竟爽停升降梯　「超瞎理由」讓網氣炸

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原PO接著指出，飯店業者一開始還擔心時間太早，會打擾到房客，結果就這樣耽誤其他旅客的權益，後來在大家的抗議下，業者才願意開始查詢，最後車主終於出現，是一位年約40歲的中年大哥，至於為何會把車停在電梯裡，大哥給的理由是「我第一次來」。
這讓原PO氣得直說，「我也第一次來啊，為什麼我沒這樣？」，這裡是台灣又不是其他國家，車停好不會自動分配到停車位，重點是，這是停完車後電梯到達地下室，車主才能離開的開關設計，「車主擺明是硬停客滿的停車場，還直接停在車梯，真的是刷新我的三觀」。
原PO也提到，要不是連假拖吊業者、鎖匠都沒營業，不然早就把機械升降梯升上去直接拖吊了，「還用得著等你快一個小時！」幸好車主遇到的都是好脾氣的人，容忍度高又不趕時間，否則哪天要是遇到脾氣比較火爆的人，車主的愛車恐怕就要遭殃了。
許多網友看完也相當氣憤，「這個跟停在戶外停車場出口的人是不是有關係？怎麼都那麼鬧事」、「很明顯是故意的，請問誰開車進機械升降梯會緊貼右邊？」、「會不會太過分了，難道是不想付停車費嗎」、「飯店沒在監視器畫面中看到停了一輛車嗎？」、「車主很糟糕沒錯，但飯店沒有採取作為也很糟糕」。（編輯：許智超）