房市／擁熱門重劃區 三重、新莊交易最威
財經中心/綜合報導
2021-01-05 18:00:00
根據新北市地政局統計不動產交易移轉資料，新北市去年一整年交易量的成長幅度躍居一二名分別為三重區與新莊區；專家表示，除了重劃區的交易量帶動，中古屋交易熱絡，且去化速度快，使房價也上漲約一成左右。
根據新北市地政局資料顯示，交易量成長幅度最大的一、二名分別為三重區與新莊區，三重區去年全年的移轉棟數為5089件，與前年同期4122件相比成長23%，而新莊區則緊追在後，去年移轉棟數為7085棟，與前年同期5789棟相比成長22%。三重與新莊兩區的交易量亮眼與重劃區推案案量大有關，包含三重有二重疏洪道重劃區、新莊副都心和頭前等重劃區等新案交屋，及帶動中古屋一同上揚。三重區表現亮眼，信義房屋三重菜寮店店長黃世豪分析原因，今年房市大環境熱絡，房價看漲，以三重捷運沿線區域房市熱度最高，自住客居多。
他建議，受這波房市多頭影響，新預售案開價上看6字頭，中古大樓也漲至4、5字頭，比如說重陽路上某棟12年中古大樓，過去行情是每坪單價46至48萬，近期成交已漲至每坪單價53萬。
新莊區則因房屋類型多元、房價又較北市、新北市蘆洲、中永和等地親民，而受購屋族青睞。信義房屋新莊公園店長洪銘鴻表示，新莊因有塭仔圳、副都心、頭前三大重劃區，新案多，以首購族偏好總價1000萬元至1500萬元來看，新莊區可選擇多元。不僅如此，新莊區交通、建設完整，區域內有三捷運通過，加上去年宏匯廣場開幕，重大建設一一到位。