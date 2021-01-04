求職女收「面試通知」元旦秒赴約！到場一打電話：先掰了
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 17:58:54
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，先前收到一間公司面試通知，對方還事先詢問元旦當天能否面試，她也一口答應，但一到公司卻讓她臉綠直呼「感覺很差」。
原PO於《Dcard》上發文，表示由於近期外聘的工作即將到期，所以她便開始於人力銀行上找尋工作，因緣際會下收到一封面試邀約通知信。她透露，當她回信對職缺有興趣後，對方也立即詢問她是否能於元旦當日面試，她也一口答應，「我就想說去試試看也罷，我們就約了那天的中午一點見面，我要帶履歷表跟作品集給她」。然而她當天下午左右一到達公司，卻發現辦公室沒有任何人，就連門也是鎖住的狀態，「但燈光是明亮的，我打了好幾通電話都沒有人接，聲音大到我在外面都可以聽到電話鈴聲。」隨後原PO繼續在外頭等了將近半小時，卻遲遲得不到任何通知與回應。
不過，讓她更心寒的是，當她打開人力銀行後，才發現該職缺已被關閉，「當下真的覺得浪費我這麼多時間，也沒有打電話通知給我，真的很不尊重求職者。重點我也花了錢去列印了作品集，真的感覺很差。」經歷一曝光後，隨即引來許多網友痛批，「直接檢舉了，過份」、「真的很討厭那種約好但最後無聲無息的，公司形象都不用顧了嗎」、「我也遇過，超級不尊重人，這種的先掰了啦」。但也有人紛紛安慰原PO，「我怎麼覺得很幸運，剛好閃過這種公司」、「說不定因為這樣，剛好可以過濾掉一間爛公司也不錯」。（編輯：陳雅雲）