鴨肉店滿血回歸？他點開「Google評論」秒臉綠：真的很閒
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 21:04:46
台中某間鴨肉店日前拖單後猛嗆外送員，引發社會譁然，不僅臉書粉專被灌爆，Google的店家評價也瞬間慘變1.1顆星，不過，今（4）日就有網友發現，鴨肉店的Google評論又回到4.8顆星，讓他忍不住說「再度零負評,滿血復活」，這也讓網友看了相當傻眼。
這起事件發生在台中一間鴨肉店，一名女外送員上網控訴，自己去取餐時，遇到該鴨肉店員惡意拖單，明明自己已經先到店家，但後續來現場點餐的客人卻都比她早拿到餐點，沒想到跟店家反應後，店員竟然口出惡言表示「不然你不要做熊貓啊！」、「X的咧！X查某咧！沒有被人打過是不是？」、「毛長齊再來跟我說」。店員如此囂張的行為，也讓不少人湧入臉書粉專抨擊店家，更有許多網友到Google狂刷1星評價，讓店家的評價從4.9顆星直接暴跌至1.1顆星。對此，就有網友於臉書社團《爆廢1公社》上透露，發現這間鴨肉店的評論又突然變成4.8顆星，讓他忍不住虧「再度零負評，滿血復活，榮耀登場，登登登登登登」。許多網友也紛紛回應，「真的很閒欸」、「他們真的時間很多，一直刪留言」、「哇，滿血復活欸」、「傻眼，就這樣刪完了」、「這店家真的母湯欸」、「可憐阿」、「狂刪評論，真的快笑死」、「所以想問，毛到底長齊了沒」、「以為沒人會發現對吧，笑死」。（編輯：許智超）