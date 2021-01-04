想約女生出門！日男曝「1禁忌」超母湯 全場一聽秒認同
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 22:15:05
與朋友相約，男生通常馬上就能出門，但女生就無法如此隨意，往往要準備一番才能赴約。對此，就有一名日本男子表示，自己在學會化妝之後，開始理解為何女生不會隨性赴約，並認為邀約女生「現在就出去玩吧」根本是罪過，貼文一出，也獲得許多女網友的共鳴。
原PO在《Twitter》指出，自己因為皮膚問題開始注重皮膚保養，進而開始鑽研美容相關知識，以及摸索化妝的技術，甚至還考取了「化妝品成分檢定1級」，日前他有感而發寫下「自從開始化妝以來，我完全可以理解如果約女生現在出門，確實是犯了一個很大的罪過」。原PO的意思是，女生在家通常都是素顏，這時如果男生突然約女生出門，完全沒有給對方時間準備，這樣會顯得不尊重，他也強調「原本還真的不知道，出門到底是為什麼可以拖這麼久？現在終於明白，化妝的程序跟步驟不是那麼簡單了」。許多女網友看完也紛紛認同，「終於有男生明白女生的難處了」、「女生出門最基本的就是化妝」、「終於有人懂了，好感動」、「自從學會化妝後，就覺得時間永遠不夠用」、「就算提前說了，我還是要花三個小時梳妝打扮才能出門」；另外也有男網友回應，「從現在開始學會謹慎一點了」、「我原本都沒想那麼多，謝謝告訴我」。（編輯：許智超）