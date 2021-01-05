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全聯見「1銷魂泡麵」！主婦曝真實口感　老饕一看全暴動

編輯中心/綜合報導

2021-01-05 10:07:55

▲全聯福利中心。（圖／NOWnews資料照）
▲有名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享自己最愛的一款泡麵，並曝光真實口感跟銷魂煮法，貼文一出，網友全暴動了。（圖／NOWnews資料照）

泡麵料理方便快速、香氣誘人，無論是台灣或進口泡麵的款式口味都相當多元，讓消費者有更多不同的選擇，對此，也有一名女網友分享自己在全聯購買到一款她「最愛的泡麵」，除了道出真實口感以外，也不藏私地分享銷魂煮法，貼文一出，婆媽們全暴動了。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己出遊吃了大魚大肉，回到家的那一餐都會特別想吃泡麵，並表示自己最愛的泡麵為「不倒翁-海鮮烏龍拉麵」，原PO說道「連假前把冰箱都清空了，只好用海帶芽來代替青菜煮了我最愛的韓式拉麵，加上一顆煎蛋、冷凍的白蝦、再去窗檯上摘了一點九層塔配色，美味的海鮮拉麵瞬間撫慰了辛苦開車的老公的心啊」。

▲女網友PO出自己煮的泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友PO出自己煮的泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
她也表示，雖然社團內有許多朋友推薦過了，但因為她自從認識這款泡麵以後，就一直吃到現在，算是「忠實粉絲」，所以想推薦給還沒試過的人，她也提到，該款泡麵是粗麵，吃起來很Ｑ又耐煮，裡頭也有附上一片昆布。也因為很多大賣場只賣一整袋的，但因為她偶爾吃一次，所以喜歡去全聯買單包的，一包才賣25元。

▲女網友PO出自己煮的泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友PO出自己煮的泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，引起熱議，「這個真的好吃又便宜」、「加蛋就很好吃」、「這個好吃，必囤貨」、「吃了很多不同的韓國泡麵，便宜跟貴的都吃過不少，這款依然是我心中摯愛」、「這款泡麵湯頭清爽微辣好吃，我都加肉片+青菜」、「這包湯頭很好喝」、「韓國泡麵都很好吃，我喜歡起司的」、「我也超喜歡這款泡麵的」、「看了食慾大開，好美味的感覺」、「這好吃，習慣庫存」、「吃來吃去這款最吃不膩，大推，加料更美味」。

不過，也有網友認為，「好吃是因為你的澎派海味哪！」、「重點是你把泡麵弄的很美」、「我覺得還好，沒有到這麼好吃」、「很愛這個，麵條超好吃！但我覺得它很辣欸.....那包辣粉永遠都不敢放完」、「真的很還好，是因為你加很多料」。（編輯：郭佩蓉）

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