全聯見「1銷魂泡麵」！主婦曝真實口感　老饕一看全暴動

泡麵料理方便快速、香氣誘人，無論是台灣或進口泡麵的款式口味都相當多元，讓消費者有更多不同的選擇，對此，也有一名女網友分享自己在全聯購買到一款她「最愛的泡麵」，除了道出真實口感以外，也不藏私地分享銷魂煮法，貼文一出，婆媽們全暴動了。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己出遊吃了大魚大肉，回到家的那一餐都會特別想吃泡麵，並表示自己最愛的泡麵為「不倒翁-海鮮烏龍拉麵」，原PO說道「連假前把冰箱都清空了，只好用海帶芽來代替青菜煮了我最愛的韓式拉麵，加上一顆煎蛋、冷凍的白蝦、再去窗檯上摘了一點九層塔配色，美味的海鮮拉麵瞬間撫慰了辛苦開車的老公的心啊」。

▲女網友PO出自己煮的泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

▲女網友PO出自己煮的泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

不過，也有網友認為，「好吃是因為你的澎派海味哪！」、「重點是你把泡麵弄的很美」、「我覺得還好，沒有到這麼好吃」、「很愛這個，麵條超好吃！但我覺得它很辣欸.....那包辣粉永遠都不敢放完」、「真的很還好，是因為你加很多料」。（編輯：郭佩蓉）