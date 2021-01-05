鴨肉店改推Uber Eats！臉書曬4.8星連結：你今天鴨肉了沒

台中市某間鴨肉店日前因為店員怒嗆女外送員，後來Google評論又離奇消失，接著再PO出寵物鴨黑白照，引起許多民眾不滿，而自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》，今（5）日一早在臉書發文並貼出Uber Eats的網頁連結，表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始」、「你今天鴨肉了沒？」，不過網友們仍舊不買單，紛紛留言酸爆「毛長齊了才可以開店喔」。

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臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》5日一早就PO文向網友們打招呼，也在文內附上4.8顆星的Uber Eats網頁連結，表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始，愛用Ubereats，用餐真便利，鴨肉沾檸檬，芳香又順口，你今天鴨肉了沒」？

▲自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》今（5）日一早PO文。（圖／翻攝自《新XX鴨肉專賣店》）

▲《新XX鴨肉專賣店》PO出與Uber Eats的網頁連結。（圖／翻攝自Uber Eats網站）

事實上，鴨肉店事件爆發後，Foodpanda當時便隨即宣布取消與該鴨肉店的合作，而粉專《新XX鴨肉專賣店》4日凌晨就曾PO文反嗆「沒事，本來就沒打算合作了，Uber Eats就行」，而今（5）日一早果真就發文並貼出Uber Eats的連結，不過從網友的留言來看，仍怒火滿滿不買帳，這場鴨肉店風波可能還會持續延燒。（編輯：郭佩蓉）