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鴨肉店改推Uber Eats！臉書曬4.8星連結：你今天鴨肉了沒

編輯中心/綜合報導

2021-01-05 10:16:48｜2021-01-05 10:18:50

▲自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》，今（5）日一早在臉書發文並貼出Uber Eats的網頁連結。（左圖，翻攝自Ubereats 網站／右圖，翻攝自爆料公社）
▲自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》，今（5）日一早在臉書發文並貼出Uber Eats的網頁連結。（左圖，翻攝自Ubereats 網站／右圖，翻攝自爆料公社）

台中市某間鴨肉店日前因為店員怒嗆女外送員，後來Google評論又離奇消失，接著再PO出寵物鴨黑白照，引起許多民眾不滿，而自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》，今（5）日一早在臉書發文並貼出Uber Eats的網頁連結，表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始」、「你今天鴨肉了沒？」，不過網友們仍舊不買單，紛紛留言酸爆「毛長齊了才可以開店喔」。

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臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》5日一早就PO文向網友們打招呼，也在文內附上4.8顆星的Uber Eats網頁連結，表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始，愛用Ubereats，用餐真便利，鴨肉沾檸檬，芳香又順口，你今天鴨肉了沒」？

▲自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》今（5）日一早PO文。（圖／翻攝自《新XX鴨肉專賣店》）
▲自稱是原店家創立的臉書粉專《新XX鴨肉專賣店》今（5）日一早PO文。（圖／翻攝自《新XX鴨肉專賣店》）
不過貼文一出，就吸引不少網友留言狠酸，「毛長齊了才可以開店喔」、「快道歉」、「這種沒素質的店，拒吃 ！」、「對客人的毛這麼要求的店家還是收一收好了」、「我毛很多」、「怎麼可以臉皮厚成這樣」、「早安小編，一早就一堆毛」、「粉專也只會嘴而已，怎麼都不開門做生意啊？很多客人要去給你檢查毛長齊了沒」。

▲《新XX鴨肉專賣店》PO出與Uber
▲《新XX鴨肉專賣店》PO出與Uber Eats的網頁連結。（圖／翻攝自Uber Eats網站）
另外，也有網友質疑該粉專PO文，是打算將焦點轉到外送業者平台上，「打算將焦點轉移到外送業者平台了」、「會不會下一次又要問候外送人員毛長齊了沒？？真是辛苦uber了，跟他們配合，還要忍受被問候毛齊不起的問題」。

事實上，鴨肉店事件爆發後，Foodpanda當時便隨即宣布取消與該鴨肉店的合作，而粉專《新XX鴨肉專賣店》4日凌晨就曾PO文反嗆「沒事，本來就沒打算合作了，Uber Eats就行」，而今（5）日一早果真就發文並貼出Uber Eats的連結，不過從網友的留言來看，仍怒火滿滿不買帳，這場鴨肉店風波可能還會持續延燒。（編輯：郭佩蓉）

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