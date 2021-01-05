正妹騎Gogoro沒電了！奔充電站中獎 內行一看驚：太幸運
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 10:55:00
隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的油車換為電動機車，其中又以Gogoro最為常見，其換電站在全台已經逼近兩千座，近日，就有網友分享騎到沒電去加油站換電時，發現一個「神秘驚喜」，貼文引發熱議。
原PO在「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「我才剛買了兩個月的狗狗肉，就換到這個粉紅色電池，騎不到五百公里就換到了，好幸運，本體真的很美，相機直接拿起來狂拍！」只見電池上頭有GO的粉色字樣，與一般電池樣式不同，相當特別。貼文一出，網友紛紛回應「太幸運了....」、「哇靠！這個機率不到0.06不是嗎....」、「超扯，買一年都換不到，兩個月換到太幸運」、「太幸運了吧，好想要換一次」、「騎了一年多還換不到路過」、「我也是騎一個月就換到，粉紅突襲勳章馬上有」、「這機率不到0.06...真的有夠幸運」、「好好我也想要中獎啊...但機率真的好低」。事實上，該款粉紅色的電池，是2018年時為了紀念Gogoro 2 Delight Pink 粉紅突襲上市所推出，只要騎乘Gogoro換到粉紅色電池，就能獲得一個粉紅突襲勳章，而該電池在全台分佈並不多，換到的機率不到0.06％，可謂要超級幸運兒才有機會能一賭粉紅雷雕電池的風貌。（編輯：張嘉哲）