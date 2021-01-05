男嘆「月入50K結婚」超不夠？過來人直指3重點：很恐怖

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「每月收入五萬夠家用嗎？」的文章表示，「年紀到了，父母也有年紀了，本來不婚的念頭動搖了」，因此這也讓原PO直言，「最近在想，是不是該試試看能不能找一個人安定下來，幸運的話再生一個寶寶給父母弄孫，但因為前面荒廢了幾年，現在的收入加上投資收入，大概每月也才五萬，總覺得自己的收入有點少，假設真的以結婚為前提來說，不知道夠不夠家用，月收入五萬夠用嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人指出3重點，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言認為，月收入50K的話，因為人生結婚後難免會遇到「長者的長照」、「生小孩的問題」和「買車買房的貸款」影響，可能真的不太夠，留言區紛紛表示「不夠，長照很恐怖」、「如果只是要小孩養大活下去，5萬一定夠，但就真的只是養大而已」、「有房有車就可以」、「至少也要7、8萬以上才夠收支平衡」、「超不夠，我不相信你不會想栽培自己小孩」、「單看月薪確實養家養孩子有點少」、「現在我跟老公一個月收入快10萬養一個小孩都有點緊了，別生，拜託」、「不夠，長照一人3W／月不含保養品，我覺得反哺老人比較重要」、「有房有車，之後省一點夠用的」。（編輯：王柏文）