鄰居晴天在陽台掛雨傘！「神秘儀式」眾驚　真相反被讚爆

在下雨天看見人們撐傘是稀鬆平常之事，不過若是在出太陽時，卻有人在陽台撐傘，難道只是為了遮陽，還是另有目的呢，近日就有人發現一個「怪現象」，在中國浙江杭州，有大樓住戶會在陽台上掛了數把撐開的傘，而且過了幾天，愈來愈多人做了相同的事，相當神秘，後來真相曝光以後，也讓網友大讚「素質真高」。

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▲近日中國有網友發現雖然是晴天，卻有許多大樓住戶高掛雨傘。（圖／翻攝自星視頻微博）

× ▲近日中國有網友發現雖然是晴天，卻有許多大樓住戶高掛雨傘。（圖／翻攝自星視頻微博）

▲大樓住戶在陽台上高掛雨傘。（圖／翻攝自天天看餘杭）

× ▲大樓住戶在陽台上高掛雨傘。（圖／翻攝自天天看餘杭）

▲原來是當地人在曬臘味，但不想影響到樓下鄰居。（圖／翻攝自天天看餘杭）