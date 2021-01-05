鄰居晴天在陽台掛雨傘！「神秘儀式」眾驚　真相反被讚爆

在下雨天看見人們撐傘是稀鬆平常之事，不過若是在出太陽時，卻有人在陽台撐傘，難道只是為了遮陽，還是另有目的呢，近日就有人發現一個「怪現象」，在中國浙江杭州，有大樓住戶會在陽台上掛了數把撐開的傘，而且過了幾天，愈來愈多人做了相同的事，相當神秘，後來真相曝光以後，也讓網友大讚「素質真高」。
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綜合陸媒報導，近日有中國民眾將過杭州某社區時，發現明明天氣正好，是個大晴天，但大樓上卻有不少住戶都在陽台上撐起一把把的傘，且沒過幾天，就多了不少住戶做了相同的「神秘行為」，讓他相當困惑。
事後才得知，原來當地人每到年關將近之時，一年一度的曬臘味時間到了，不過往年在曬臘味時，居民為了不影響樓下住戶， 會在下層墊上一張硬紙板，可是時間一久，油仍會滲透紙板，效果不佳。後來有居民看到網路上有倒掛雨傘，防止油滴下去的好方法以後，現學現用，眾人便開始有樣學樣，紛紛掛起了雨傘。
網友們得知真相後，紛紛留言大讚「好希望我們小區曬臘肉的都能刷到這條」、「為了不影響他人，這舉動素質真高，讚」、「好自覺，怕油滴下去都用傘接著」、「有點可愛，怎麼回事」、「住戶高素質」、「真不錯」、「值得學習」。（編輯：郭佩蓉）