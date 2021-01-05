全聯結帳完門狂叫！女臉綠「我沒偷東西」 真相婆媽傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 11:46:02
全聯福利中心因為時常推出許多優惠，且品項類別眾多，成為時下不少家庭主婦最愛逛的超市之一，不過，近日就有網友分享自己去全聯買東西結帳完之後，出門口警報器卻狂響，讓她超錯愕，最後原因曝光，引發不少熱議。
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「剛才去全聯買東西的時候，結完帳就往外走，結果門口的警報器狂叫，想說我東西都有結帳，怎麼會叫，結果店員說是因為『買菜籃』沒有外借，本來想說先提去把東西放車廂再拿回來，結果門一直逼逼叫」。貼文一出，網友紛紛回應「籃子誰在跟你借啊....傻眼」、「是第一次逛全聯喔，何時籃子可以外借」、「拿籃子到底能幹嘛，買這麼多幹嘛不要準備購物袋啊」、「外借的話，一個不小心就是變成外帶了，被偷怕了」、「本來就不能外借啊...會逼很正常吧」、「自備購物袋就好了啊，搞到還被當作賊..真是傻眼」。不過，也有網友表示「每間全聯籃子的規範不一」，「是你們那邊失竊太多吧，我們這邊推車跟籃子都在門外」、「我家這邊買完在外面裝袋欸，籃子也在外面」、「那邊失竊太多無誤，我家推車籃子都在外，下次就不要再拿出來，不然一直逼逼你也尷尬」。（編輯：張嘉哲）