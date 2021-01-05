媽每天開關「電熱水器」遭嫌棄！內行揭真相：電費差2千
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 12:28:19
在冬天時洗上熱水澡是最幸福的一件事，也有不少人家中早已換成「電熱水器」。就有一位網友提到，媽媽要求一家人洗完澡後要將電熱水器關閉，等到隔日要使用時再打開，讓她忍不住抱怨「這樣到底電費能省多少有沒有差？或到時修理費反而更貴？」文一出也立刻有內行揭開真相。
一名網友在PTT提到，「我們家第一個洗澡的人要先打開電箱，開啟熱水器電源（無熔絲開關）並等待加熱，最後一個洗完澡的人要再去關掉，因為媽媽堅信這樣可以省很多電，但這樣每天開開關關總電源，會不會容易壞掉？到時修理費反而更貴？」原PO也附上自家使用的電熱水器類型為「儲熱式電熱水器」，功率4500瓦。隨後也有過來人解答，「儲熱式的你不關一定電費驚人，加熱電錶跑飛快」、「儲熱水的不關掉水冷會自動加熱，早上沒人在家就是浪費」、「省超多，租屋處兩個月收一次 冬天之前都破千，現在400不到」、「我家儲熱式，不關會被我媽罵，聽他說兩個月差兩千」、「儲熱冬天可以省，4500瓦加熱一小時就電費就超過30元了」。另外也有人給出兩全其美的解決辦法，「電費真的有差，我這樣做兩年了，想方便就加裝Timerr（定時開關器）吧」、「Breaker（無熔絲開關）是設計用來過載跳脫，不建議當開關用」、「裝個timer大概300塊而已，還不用自己去開開關關」。（編輯：潘毅）