上班肚子餓！她一看「神級厚片」傻眼了 全場狂喊好罪惡
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 16:41:08
厚片吐司由於能做多樣化的口味變化，因此不少民眾前往早餐店或是咖啡聽，都非常喜愛點這道料理。近日，就有女網友分享，在上班時肚子非常餓，只好跟內場員工求救，意外得到一片超佛心的「厚片巧克力」，貼文一出，也讓網友直呼「這是吃巧克力配吐司吧！」
原PO在《Dcard》表示，起床的時候發現自己上班快遲到，就趕快跳起來洗漱、化妝並出門上班，但到店裡真的餓到不行，「於是很不要臉的，跟內場姊姊哥哥們許願我想吃早餐」，內場員工就烤了一個巧克力厚片給她。沒想到的是，她一拿到厚片卻發現，巧克力醬厚到已經快比吐司還要厚，咬下去感覺中間的醬會爆出來，這讓她忍不住說，「也太佛心了吧！厚片選手完全被模糊焦點，這種要去早餐店跟阿姨加20塊才有的巧克力分量，應該只有大好人店長給的待遇」。許多網友也紛紛回應，「其實你是吃巧克力配吐司吧」、「這其實要加50元吧」、「太扯了，看起來超級好吃」、「這個吃下去罪惡感指數爆表」、「吐司口味的巧克力」、「老闆我要點巧克力，然後幫我加吐司」、「我比較想知道這怎麼抹」、「巧克力厚片吐司？厚片吐司巧克力吧」。（編輯：許智超）