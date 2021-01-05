男友妹妹常來過夜！感情好到「嘴對嘴親親」 臉綠真相曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 16:50:54
情侶相處除了兩人之間的習慣須磨合之外，論及婚嫁後牽涉到的更是兩個家庭，有時候更會發現其他親人才是感情路上的絆腳石。就有位女網友透露，自己的男友和妹妹感情很好，妹妹常來家裡借住過夜，兄妹之間打打鬧鬧，甚至還會親親抱抱。女網友本來以為只是手足情深，想不到結婚才發現「臉綠真相」，讓大家直呼「太扯了」！
有位女網友在臉書社團《靠北婚姻》投稿發文，透露和男友在交往期間就知道他們家人感情很好，男友爸媽每月都會來兩人同住處作客聊天，還有個就讀高中的妹妹也經常來借住過夜，妹妹甚至還放了很多衣服在原PO家，方便盥洗。原PO表示，雖然有時也覺得妹妹有點煩，但因為妹妹嘴巴很甜，所以就算了。不過男友和妹妹非常親暱，兩人不僅在對方上廁所時可以直接進去洗手，還會抱抱、甚至是嘴對嘴親親，妹妹都會大方在原PO男友面前直接更衣，有時候還會對原PO男友說「我愛你」。
原PO透露自己是獨生女，所以不清楚手足之間的相處怎樣才是正常的，以為男友和妹妹只是兄妹情深。想不到結婚後搬進夫家才發現，老公根本沒有妹妹，那個「妹妹」只是他的鄰居而已。傻眼真相曝光後讓大家的臉都綠了，紛紛留言回覆說，「趕快放生吧，好扯」、「看到最後被嚇醒」、「這比八點檔還精彩的可怕」、「最後兩句變鬼故事了」、「我有認識一對兄妹，他們的關係就跟妳說的一摸一樣，連洗澡泡溫泉都在一起，妹妹超級黏哥哥」。（編輯：倪浩軒）