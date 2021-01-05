萊豬進口人心惶惶？李遠哲：糖跟鈉也一樣是毒、適量即可
新頭殼newtalk
2021-01-05 17:06:57
政府於元旦開放含萊克多巴胺的美豬進口，引起各界正反聲浪激辯。而時代力量中央黨部今（5日）舉辦「面對全球氣候變遷 台灣如何超前部署 - 與李遠哲博士有約」演講，並邀請中研院前院長李遠哲為主講人，與時力主席陳椒華對話。針對民進黨開放美豬進口，李遠哲表示，「我們吃的很多食物都有毒，例如糖、鈉這些東西都是毒品」。
李遠哲指出，「萊克多巴胺在規定的程度下，是相當安全的。而且我們所吃下肚的食物中，不安全的很多，也有很多不衛生的，不只是萊豬。」他說:「因此，在一個限度範圍內，應該是沒問題的。」李遠哲表示，像是我們食用的「糖」就是毒，所以以研究糖的人來說，糖是毒，我們不能吃太多。「鈉」也是毒品，為了食物保鮮，我們都會放一些，大家也還是在吃。另外，每天的空氣不好，肺腺癌的患者很多，但是「我們不多關心肺腺癌與空汙，卻整天都在談萊豬，這很不可思議」
李遠哲說，加州大學有一位生物化學家，研究致癌物質很多年，他把每樣食物都做分析之後，發現每個東西都含有致癌物質，所以這位生物化學家指出「吃東西就是死亡的過程」，不過李遠哲表示，「我們不能不吃，要小心就是了。」
李遠哲也指出，食安的檢查是很重要的，像是日本放射區域來的食物，我們要妥善的檢查裡面是否有放射性同位素，不是說這個區域的食品就有問題，而是要做檢驗，因此核災發生的地方，如果沒有檢驗出核廢料汙染的話，食用是沒問題的，「核食」這個詞好像都是含有核廢料的食物進口，不是這樣定論的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼