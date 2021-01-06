房市／外地建商鎖定彰化首購　在地人不外求

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋彰化三民店店長陳明遠指出，彰化市買盤受到自住剛性需求支撐，因此歷來都相當穩定，幾乎不太受房市景氣好壞而波動，不過，近期有外地建商到彰化市推案，原本習慣到外縣市置產的本地置產客，留在彰化市的意願與信心轉強，對交易量確實有拉升作用。
陳明遠進一步說明，過去不少在地小建商購買彰化市土地後，礙於資金等因素，還未開始興建住宅，今年整體房市景氣熱絡，外地建商便出手買下這些土地，並鎖定首購族推出大樓建案。因外地建商積極進入彰化市推案，連帶促使在地置產客較願意留在彰化市置產，而非像過去一樣，通常會往台中市等其他城市置產。
陳明遠觀察，這一波留在本地的置產客，主要鎖定彰化市區的土地或店面，尤其彰化基督教醫院一帶堪稱鬧區，且素地已經不多，堪稱最炙手可熱的區段。他舉例，彰化市都市計畫區域內的土地，目前每坪價格都在30萬以上，但彰基周邊每坪可達60至70萬以上。
至於當地的自住客，陳明遠說，彰化市過去以透天厝為主，但隨人口結構改變，加上新建的透天總價太高，越來越多首購族傾向選擇千萬內新大樓，而非屋齡30、40年以上的老透天。據他觀察，首購族多鎖定800至1000萬大樓物件，換屋族則多偏好2000萬以上大樓，或2000至3000萬透天車墅。