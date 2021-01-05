怕餓到！英國男囚「咖哩角」塞屁股偷渡：擔心監獄沒零食

電影中常出現偷渡槍枝、香菸等違禁品入獄的畫面，不過你有看過因為嘴饞，挾帶「零食」入獄的囚犯嗎？英國日前一名男囚犯因為擔心入獄服刑後伙食不好，竟然在屁股裡塞了「印度咖哩餃」（samosa）試圖闖關，就連警方抓到後也相當傻眼，最後更直言囚犯多慮了，監獄裡面可是吃很飽的。

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根據《福斯新聞》、《紐約郵報》等外媒報導，在英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的警方阿希爾（Manj Ahir）表示，這名異想天開的囚犯因為擔心在監獄中伙食吃不好，竟打算將咖哩角塞在屁股裡打算偷渡進去當零食。

▲「印度咖哩角」（samosa）是油炸過的糕點零食。（示意圖／取自《Pixabay》）

受訪時阿希爾也笑稱「他肯定是沒看過我們監獄在Tripadvisor（旅遊平台）的評價」，更保證監獄內的伙食絕對充足，不會讓犯人們餓到肚子。此外，報導中阿希爾也提到這是「2020年最不尋常的事件」其中一項，而另一起有趣的案例是有犯人被釋放後親自帶著巧克力回到監獄，向照顧他的警員們表達謝意。

消息曝光後，許多網友也被這個男囚犯天真的舉動逗樂，紛紛開玩笑表示「這是巧克力咖哩角？」、「用『天然氣』加熱」、「英國食物到底有多難吃」、「咖哩角裡面確定沒有藏毒品嗎」、「這真的是餓到怕了」、「哪間的咖哩角這麼好吃？這是不是廣告業配」、「放在那裏這麼久了，再好吃味道都變了吧」。（編輯：楊智傑）