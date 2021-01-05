宜蘭→台北「每日通勤」可行？內行揭真相：客運搭12年
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 20:45:03
工作的通勤時間普遍帶給上班族一種負擔感，一般民眾都希望住家與公司盡可能接近，通勤時間越短越好。但無論是就職或選擇住居都有很多考慮因素，全盤評估下最後通勤往往成了難以避免之重。就有網友好奇詢問，若家住在宜蘭每天通勤到台北上班，「大家覺得可行嗎？ 」文章引發熱議，釣出許多過來人分享親身經驗。
有位網友在PTT發文，詢問大家「住宜蘭每天雪隧通勤到台北工作可以嗎？」原PO透露因為覺得自己開車很累，所以不考慮開車。若是搭客運往返，或「未來宜蘭直鐵通車後，搭高鐵通勤，大家覺得可行嗎？」網友紛紛在底下留言回覆說，「可以啊，快一點的話40分鐘到台北，跟在台北市內通勤時間差不多」、「一堆人現在就是搭客運通勤啊」、「我有認識的人每天搭客運通勤宜蘭台北」、「很多人已經這麼做」、「如果是宜蘭市很ok～其他像礁溪房價太貴、市區太小、生活機能差，羅東太遠，車程多花10來分鐘」。另外有位網友更透露，「我爸以前就是每天搭客運到台北上班啦！大概通勤了12年喔！才因傷退休」。該網友表示，搭客運其實也有辛苦之處，那就是必須配合車班時間，每天大概都要6點半出門。而該網友自己則是選擇開車，可以多爭取一些睡眠時間，但缺點就是「禮拜一北上、禮拜五南下，跟連假前一天下班一定塞爆」。不過也有網友認為，「搭客運很好睡，坐過一次整車人都在睡，印象深刻」、「雪隧超好睡的，暗暗又平穩，每搭客運必睡」。（編輯：倪浩軒）