面試超愛問離職原因？網抖出「超暗黑真相」：說謊直接GG
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 00:01:48
無論是新鮮人剛出社會，又或者是跳槽，找新工作時都要面臨「面試」這一關，而離職的理由多半會在求職時被拿出來討論。近日，就有網友表示，不懂為何很多公司主管在面試時，都會問求職者之前離職的原因，讓他相當好奇「問這個有什麼意義？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》提到，每到年終就會出現一波離職潮，不少人會尋找新的工作，但他發現求職面試的時候，很多主管喜歡問前一份工作離職的原因，這讓他無法理解，「我看大部分的人也不會說真話吧，問這個有什麼意義？」許多網友也紛紛回應，「看你誠實不誠實啊，還真的會有HR打電話問前公司」、「同產業的HR大多都認識，面試完馬上打電話給前主管照會」、「可能會問前公司，說謊被抓到就慘了」、「我遇過類似的，真的是打電話問前公司」、「可能是要測試你的應對進退」、「看你是不是很誠實，說謊的直接GG」。不過，也有人認為，「看你怎麼回，還是可以感受到一些東西的」、「例行公事，順口問問這樣」、「問這問題根本看不出對方的個性跟工作態度」、「可以篩掉那種，馬上掏心掏肺抱怨前公司有多爛的人」、「面試有的問題就是試探你做人處事跟個性如何」、「真的現在愈來愈愛問，我也不懂」。（編輯：許智超）