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公司送「智能坐墊」！人資一句話員工臉垮掉：該繼續用嗎

編輯中心/綜合報導

2021-01-06 00:03:32

▲中國大陸浙江杭州一間公司送給員工智能座墊，本以為是貼心暖舉，人資一句話卻讓員工臉垮了。（示意圖／翻攝自《香港01》，Pixabay）
▲中國大陸浙江杭州一間公司送給員工智能坐墊，本以為是貼心暖舉，人資一句話卻讓員工臉垮了。（示意圖／翻攝自《香港01》，Pixabay）
受到疫情影響，國內外經濟大受拖累，不少民眾苦嘆工作難找，上班族也不禁擔心自己的去留。而在中國大陸浙江杭州有一間科技公司，卻在此時大方贈送每位員工一個智能坐墊，可以紀錄用者的心跳呼吸、坐姿正確與否等等，讓員工直呼好貼心。不過有員工透露，在茶水間聽到人資問她一句話，讓她突然驚覺智能坐墊的「另類用途」，不由得臉垮直呼還要坐下去嗎？
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根據《香港01》報導，任職於浙江杭州一間科技公司的女網友透露，老闆前陣子送給所有員工一個坐墊，坐墊可以偵測使用者的心跳、呼吸頻率以及坐姿是否正確等等，並即時提供使用者回饋，像是若坐姿不正確容易疲勞，或長坐太久容易僵硬，都會適時發出警示。
▲公司送員工坐墊，背後卻另有隱情？（圖／翻攝自《香港01》）
▲公司送員工坐墊，背後卻另有隱情？（圖／翻攝自《香港01》）
女網友表示，老闆經常會分享一些科技產品給大家，所以本以為智能坐墊就是單純的保護員工健康。哪知道有一天在茶水間遇到人資同事，對方卻問她「為什麼每天上午10點到10點半都不在座位上？」雖然只是開玩笑的口氣，但女網友這才驚覺，原來坐墊還可以監控員工動態。
原PO感慨，現在看坐墊感覺就像是一個監視器，還坐得下去嗎？網友則議論紛紛，有人認為公司藉此搜集員工資料實屬不妥，但也有人覺得沒這麼嚴重，或許只是有同事能夠看到資訊便拿來開開玩笑，且若上班時間認真敬業，也無須擔心被監視。（編輯：倪浩軒）
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