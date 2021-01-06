男買「6樣滷味」當宵夜！金額曝光傻了　內行揪爆貴關鍵

許多人會選擇吃加熱滷味當作正餐或宵夜，不過該怎麼點才不會傷荷包，也是一大難題，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示自己在台北買一份加熱滷味，總共選了6樣料，但價格竟高達160元，讓他超不解「到底在貴什麼」，貼文一出，也有內行網友解答「這2種料」其實才是貴的關鍵。

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該名網友在PTT以「欸，台北加熱滷味到底在貴什麼」為題發文，表示自己某個夜晚肚子很餓，到了台北某滷味攤買了「青花椰菜、大黑干、三個火鍋餃、大鴨胗、腱子肉跟一份冬粉」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起熱議，就有內行網友點出「鴨胗」和「腱子肉」這2樣，才是原PO覺得很貴的主因，「沒錢就買一堆便宜的豆製品吃，跟人家吃什麼肉」、「鴨胗跟腱子肉超貴的感覺」、「有夾肉本來就比較貴」；也有網友表示，「八卦是，一樣20~30，表面看很便宜，實際上輕鬆破200」、「買火鍋料根本就是白X」、「滷味不要常吃啊」。

另外，也有網友認為其實因為地點在「台北」，所以也得考慮到租金問題，很多都是付給了房東，「因為在台北啊」、「問看看租金或房貸多少啊，繳給建商的」；不過，也有網友認為其實這樣不貴，「這樣點很便宜，是在哈囉？」、「大鴨胗、腱子肉，在中南部點也很貴，怎麼算都正常價」。（編輯：郭佩蓉）