為何很多人開始不吃buffet？眾抖「致命原因」：真的崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 10:42:17｜2021-01-06 10:44:08
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但你是否發現，常常要約一些友人要去吃吃到飽時，不少人都會拒絕。近日，就有網友討論「幾歲之後開始對吃到飽沒興趣？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「以前學生時期，不管去吃什麼類型的吃到飽，都一定吃到撐，吃爆牛肉，現在不知道為啥，老了之後覺得花那些錢不值得，而且吃這麼多肉也很容易膩，大家幾歲開始對吃到飽沒興趣？」貼文一出，網友紛紛回應「25歲開始就不想吃了」、「25+1，拼回本交給年輕人」、「25歲......真的發覺吃到飽真的花錢找罪受」、「吃過飽覺得很難受的時候，2X歲」、「25，覺得吃單點，好吃又剛剛好」、「覺得過三十差不多」、「絕對是25，超級有感，以前基本盤小case，現在吃完就飽了」、「真的是2X歲，每次去吃buffet吃一兩盤就飽到不行，多吃一盤都不行，真的崩潰」。另外也有不少網友透露原因「年紀變大食量自然也不像年輕人那麼會吃，buffet雖然食材多樣可以自己拿到爽，但是基本上同樣的價錢，可以去吃精緻的單點，東西相對更高級也能吃飽，對比大份量的buffet，年紀越大追求的根本不是回本，是享受美食的另一個層次」。（編輯：張嘉哲）