十分鐘就能上菜！美豬風暴之際鮭魚搶進年菜市場

每到年節，許多人為了準備年菜傷透腦筋，此外，今年面對美豬進口、美牛含瘦肉精，引發社會討論，進而帶起國人健康意識，食材源頭與品質逐漸受到重視，挪威鮭魚供應商今年看準此商機，在年節前夕推出兩款商品，主打讓忙碌的煮婦、煮夫10分內即可優雅上菜。

我是廣告 請繼續往下閱讀

挪威鮭魚供應商MOWI美威集團的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，於全台全聯福利中心、美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房推出五星輕量外帶年菜，包括海陸雙味菁華的「美威一品鮭魚海鮮鍋」，嚴選高品質的厚切鮭魚下巴排、鮭魚干貝海鮮丸、當令新鮮時蔬，佐金華火腿、雞骨、瘦肉、瑤柱高湯等食材熬煮而成的一品湯底；另外以薄鹽調味，講求簡練烹調、真空包裝完美呈現鮭魚鮮嫩豐厚口感的「美威精選厚切下巴排」，消費者只要在家依照指示，簡單加熱、慢火燴煮、烤箱烘烤，即可在10分內，輕鬆做出媲美五星主廚手藝的鮭魚宴。

考量宅居經濟趨勢，業者以1至2人份輕量小包裝、省備料、多樣化、易保存的特色，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象，無論在餐桌上百搭其他年菜，或是年節假期嘴饞，都可為消費者省去耗時費工的料理麻煩，輕鬆打造健康年節餐桌。

▲以薄鹽調味，呈現鮭魚鮮嫩豐厚口感的精選厚切下巴排。（圖／業者提供）

美威一品鮭魚海鮮鍋將豐厚鮭魚下巴排以天然岩鹽、鹽麴等獨家配方調味後高溫慢烤，鎖住鮭魚嫩彈多汁的美味，主廚特製的一品湯底，則選用金華火腿、雞骨、瘦肉、瑤柱高湯、大骨高湯等食材讓湯頭在香醇中帶點溫順口感，入喉清鮮適口，海陸雙味的絲滑口感自然襯出鮭魚下巴的綿密脂香，搭佐鮮嫩鮭魚拌入魚漿、干貝、魷魚、馬蹄丁製成的鮭魚干貝海鮮丸、豐富澎派的火鍋好料包括大白菜、魷魚、香菇、花椰菜、紅蘿蔔等多種當令時蔬，集結豐盛的海味山珍於一鍋，濃郁甘甜、鮮美飄香，只要簡單將食材、湯底解凍複熱，即可輕鬆變出健康與美味兼具的年節好味。