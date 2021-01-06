女約會精心打扮卻GG！男友媽看傻眼 列3點直嗆：不檢點
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 11:16:15
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。近日有一名網友就在網路上分享了她自己「約會的時候精心打扮卻GG了」，甚至還遭到男友媽媽的羞辱，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「男友媽媽覺得我是酒家女」的文章表示，「跨年的時候男友約我去他家跨，外面太冷了，反正從他家也能看到101，我就答應了」，原PO也接著說因為自己是第一次去男友家，所以非常緊張，但原PO男友卻告訴原PO「放輕鬆像平常一樣就好」，結果原PO便說出了接下來的慘劇，「我就真的像平常一樣畫了歐美大濃妝見男友，一進去就看到他爸媽，當下內心崩潰，我看到他媽媽看向我的那秒就知道不妙了」，接著原PO更聽到她男友進廚房幫忙拿水果的時候，「他媽媽都在趁機說壞話」，原PO男友的媽媽認為原PO「畫妝這麼濃一定是酒家女」、「才交往沒多久就來男生家，肯定平常也不檢點」、「見了父母也不帶伴手禮很沒家教」。這讓原PO大感無辜指出「誰知道你們在家啊？知道我才不來，而且你怎麼不去怪你兒子居心不良交往沒多久把女孩子找來」，原PO原本也期待男友會幫她解釋一下，結果男方只要他媽媽不要管就沒下文了，原PO最後也直言「真的很ㄘㄟˋ心」，此篇文章一發出後，引起大量網友熱烈討論，留言區更是蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「自己斟酌吧，第一印象已經不好了，男友不會幫，未來可憐的是你自己」、「爸媽會有這樣的想法，就是爸媽的問題啊，這麼多先入為主的觀念，跟不上時代變化，男友也不幫忙講好話或是編個謊，就算不分手之後他爸媽也會是大問題」、「化個妝也能刻板印象？」、「分一分吧，這麼不尊重別人的家庭妳跟他結婚後日子可難過了」、「男友真的雷爆，也不好好解釋，然後讓媽媽誤解原po」。（編輯：王柏文）