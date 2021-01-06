學生證掛遺失仍遭盜刷！背後原因曝光　全場秒懂：快報警

行動支付在台灣普及後，學生證不再只是一張校內用的卡片，不少學校為方便學生通勤、購物，紛紛推出能夠儲值現金的智慧學生證。不過一旦遺失了不只得掛失停卡，恐怕儲值的餘額也會遭人盜刷，近日就有一名女學生表示自己遭遇了這個情況，怪異的是明明自己已經申報停卡手續，卻仍然收到扣款通知，文章曝光後掀起網友討論。

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這名心急的女網友在Dcard上發文解釋，自己的學生證在去年12月21日傍晚弄丟了，掛失系統顯示掛失紀錄為「12/21 19:21:50」，而12月31日中午也收到已申請匯款退費的簡訊。沒想到打開電子錢包後卻發現，學生證明明已經掛失了卻仍然遭人盜刷，因此焦急的詢問掛失後卡片為何並無「鎖卡」，另外遭到盜刷的金額是否只能自行吸收了。

▲學生證掛失後卻還是被扣款讓女網友相當錯愕。（圖／翻攝自Dcard）

而這篇文章也吸引許多過來人分享自己的經驗「之前去台北捷運遺失學生證，裡面還有300多塊。結果回學校後，發現一封從台北松山寄來的信。信裡面是我的學生證，錢還一毛也沒少」、「通常客服好像不會當下鎖卡」、「真的要積極處理，不要因為是小錢而不報警，對方已犯了侵佔，要讓他知道事情的嚴重性」、「趕快報警！請警察去查那間超商調監視器抓犯人囉」。

此外也網友提到，「悠遊卡的機制是離線交易的，嗶卡機查餘額和扣錢都是直接對卡片做讀寫。之後再一次向悠遊卡公司回報交易資料，所以在機器和悠遊卡公司連線前，它壓根不知道你這張卡已經掛失不能用了」。

事實上，根據悠遊卡公司指出，當卡片遺失時建議民眾先聯絡客服辦理掛失停用手續，申請人須承擔自辦理掛失確認後3小時內之損失，掛失確認3小時後卡片內剩餘可用金額，則將會由悠遊卡公司「全額退還」。（編輯：楊智傑）