餐廳用台灣豬卻漲價？驚「以前都吃哪國」 台人吵翻真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 12:45:08｜2021-01-06 12:53:33
含瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉於今年1月1日起開放進口，但卻傳出部分便當業者主打使用「國產豬肉」而提高價格，引發各界討論。對此，就有網友討論「台灣豬何時又變高級品了？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「前幾天便當店從加拿大豬改成台灣豬製品多10元，後來又有火鍋店說改成台灣豬肉要多收30元，但是外國豬肉進台灣後，豬肉總量應該變多，那價格應該要往下才對，結果美豬開放之後，不但沒變便宜，反而變成高級品？台灣人吃不起台灣豬是怎樣？」貼文一出，網友紛紛回應「對啊，所以以前到底都是吃什麼豬＝＝」、「超問號+1所以之前在台灣的豬都是國外的喔」、「說台灣豬有90%的真的在搞笑，外國進口豬就是便宜啊」、「不是說台灣豬不是九成？怎麼意外打出這麼多用外國豬的」、「所以之前到底都吃到哪國豬啦，好傻眼」。
不過，也有網友表示「阿現在美豬開放，大家都想買台灣豬啊，台豬需求增加，市場機制下就是會漲價啊」、「台灣豬需求增加，市場價格就漲價啊，跟口罩不是一樣」、「以前外國豬比例很多，換台灣豬才漲吧，現在大家不都要貼貼紙了」、「銷量變高，當然價格會拉抬，買不了的自然會買進口豬肉。」而對於近日傳出許多店家使用台灣豬就漲價一事，行政院日前也出面回應，目前尚未有萊豬進口，未發現豬肉價格異常上漲，已請消保處續監控市場價格，如有發現不正常的哄抬行為，會立即與相關部會和地方聯合行動，維持市場平穩。（編輯：張嘉哲）