台灣iPhone普及度超高？通勤女搭公車看傻　用戶點破關鍵

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「iPhone普及度好多」的文章表示，「僅僅在一班公車上，『對面古意男用紅11、斜對面宅男用紅XR、車門旁潮男用黑12、坐旁邊中年女用8+、站車門前OL用12P、穿制服女學生用SE』」，從原PO的文章中可以看到一台公車上佈滿六個iPhone的使用者，原PO更接著說「候車亭的拿哀鳳比例更是過半，iPhone能見度根本超高，台灣是不是跟日本一樣，快被iPhone稱霸天下了，以上是在台北的觀察，其他縣市也是這樣嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，「就好用啊，iPhone鳳幾乎用不壞，一台可以用五年，老實說，連印度人東南亞在國外也是人人iPhone，有一點錢的人都會直接選最好的」、「潮、設計、順、耐用」、「大學生打工幾個月就賺到了」、「一堆經濟普通的都在拿iPhone」，甚至更有知情用戶表示「台灣iPhone普及度超好」的關鍵，「iPhone的CP值高，現在一支iPhone可以用5-6年，爸媽換新的後，可以傳給兒子或親戚或是朋友再傳給朋友，所以你才會在公車上看到各型號的iPhone」。
事實上，根據《比價王》網站中指出，市調機構統計全台灣 10 月份的手機市場銷售資訊公布！根據統計，2020 年 10 月份台灣市場各大手機品牌的市佔排名，第 1 名到第 10 名分別是 Apple、Samsung、OPPO、VIVO、realme、Sony、ASUS、HTC、Google、INHON。（編輯：王柏文）