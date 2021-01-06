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台灣iPhone普及度超高？通勤女搭公車看傻　用戶點破關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-01-06 13:05:42

▲女網友看完男友手機，氣得崩潰直發抖。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲台灣iPhone普及度超高？通勤女搭公車看傻，用戶點破關鍵。（示意圖／取自 pixabay ）
日前蘋果公司推出全新iPhone 12系列機款，開賣後也引發全球果粉瘋狂搶購。也因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「台灣的iPhone普及度是不是超高？」沒想到就有通勤的網友搭公車的時候看傻了眼，事件曝光後，留言區的用戶更點破關鍵，引起熱議。
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▲更有知情用戶表示「台灣iPhone普及度超好」的關鍵，「iPhone的CP值高，現在一支iPhone可以用5-6年，爸媽換新的後，可以傳給兒子或親戚或是朋友再傳給朋友，所以你才會在公車上看到各型號的iPhone」。。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲更有知情用戶表示「台灣iPhone普及度超好」的關鍵，「iPhone的CP值高，現在一支iPhone可以用5-6年，爸媽換新的後，可以傳給兒子或親戚或是朋友再傳給朋友，所以你才會在公車上看到各型號的iPhone」。。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「iPhone普及度好多」的文章表示，「僅僅在一班公車上，『對面古意男用紅11、斜對面宅男用紅XR、車門旁潮男用黑12、坐旁邊中年女用8+、站車門前OL用12P、穿制服女學生用SE』」，從原PO的文章中可以看到一台公車上佈滿六個iPhone的使用者，原PO更接著說「候車亭的拿哀鳳比例更是過半，iPhone能見度根本超高，台灣是不是跟日本一樣，快被iPhone稱霸天下了，以上是在台北的觀察，其他縣市也是這樣嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，「就好用啊，iPhone鳳幾乎用不壞，一台可以用五年，老實說，連印度人東南亞在國外也是人人iPhone，有一點錢的人都會直接選最好的」、「潮、設計、順、耐用」、「大學生打工幾個月就賺到了」、「一堆經濟普通的都在拿iPhone」，甚至更有知情用戶表示「台灣iPhone普及度超好」的關鍵，「iPhone的CP值高，現在一支iPhone可以用5-6年，爸媽換新的後，可以傳給兒子或親戚或是朋友再傳給朋友，所以你才會在公車上看到各型號的iPhone」。
事實上，根據《比價王》網站中指出，市調機構統計全台灣 10 月份的手機市場銷售資訊公布！根據統計，2020 年 10 月份台灣市場各大手機品牌的市佔排名，第 1 名到第 10 名分別是​ Apple、Samsung、OPPO、VIVO、realme、Sony、ASUS、HTC、Google、INHON。（編輯：王柏文）
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