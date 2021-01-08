外帶年菜買氣佳！大潤發也打名店風　整桌年菜輕鬆上桌

時序進入年菜預購旺季，不少業者第一波的預購業績都較往年成長許多，因受疫情影響，外帶年菜更是搶翻天，若是沒有提早預訂，恐怕大多早已被搶購一空。看好這波年菜商機，超商通路、百貨業者也各自推出限定組合商品，現更有量販業者大打名店風，一口氣結合20多家知名餐廳，推出多款限量外帶年菜，就是要在這波商機中做出差異，提供給消費者更多好選擇。

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由於台灣人大多保有「過年圍爐」的習慣，農曆新年不免俗要與親朋好友團聚，然而今年有更多人選擇在家用餐，也讓外帶年菜詢問度飆升，量販通路業者大潤發，自去年12月初推出年菜預購以來，業績已較往年大幅成長，尤其搭配指定年菜結帳還可再享95折優惠，滿額另外還送加菜金及現金抵用券，讓不少消費者都大讚「超划算」。

▲大潤發超值首選年菜開運福袋6選5，一次享有精選品牌年菜，港式鮑魚佛跳牆、呷七碗極品雙拼米糕(櫻花蝦+鮭魚) 2入、福運金華猴頭菇雞、十味觀古早味筍乾蹄膀、舒肥花枝拌五味、黑胡椒牛小排，任選五道免兩千。（圖／資料照片）

只不過，真要準備一大桌菜，可是費時又費力，更考驗下廚的人的功力，若是平常少下廚，更是難上加難，因此大潤發特別推出多種方案，特別針對四款CP值超高的年菜做推薦。





其中像是針對一般4到6人的小家庭，業者就與「阿嬤ㄟ辦桌菜」推出超值年菜開運福袋6選5組合套餐，不僅有年節必備的鮑魚佛跳牆外，還有知名呷七碗的極品雙拼米糕，就連象徵「去霉補運」的十味觀古早味筍乾蹄膀也在選單當中，對於沒時間開火的小家庭來說，5樣菜色剛剛好，原價近兩千，優惠價僅1688元。





此外，若是家中人稍微多一點，像是兄弟姊妹回家與爸媽團聚，針對6到8人份量，業者也推出長長久久迎春套組的7菜組合，除了還是一定必備的港式鮑魚佛跳牆外，象徵長壽、長長久久的酒香冰釀醉鮮蝦，以及米飯香Q的櫻花蝦米糕，搭配開胃菜的五福拼盤、入口即化的紅燒筍絲蹄膀，以及酸甜的橙汁肋排，光聽就讓人食指大動，飯後再來碗黃金蟲草雞湯補補身體，頓時幸福與飽足感洋溢，而這樣的7菜組合，卻也僅兩千不到。





若是想要品嚐貓空在地經營超過30年，且曾受邀國際知名節目Discovery頻道特色美食專輯報導的「阿義師的大茶壺茶餐廳」佳餚，大潤發也讓你今年不用冷天上貓空，輕鬆在家就能享用阿義師的手路菜，其中包含補身的烏蔘八寶佛跳牆外，冬季必備的十全大補排骨燉雞，港式經典的古早味雙蠟米糕，還有滷到透爛而不油膩的筍香蹄膀以及「宜蘭國宴」之稱的經典西魯肉，再來尾象徵年年有餘的吉祥魚香鱸魚，飯後還能再來碗甜點桂圓紫米紅豆粥。而這樣令人醇涎欲滴的組合菜，也三千元有找。



▲貓空名店「阿義師的大茶壺茶餐廳」，推出適合6到8人的「貓空大茶壺餐廳阿義師手路年菜」，5菜加上一甜一鹹的湯品，吃也能暖到骨子裡。（圖／資料照片）

公館在地傳承超過25年的港式餐廳「易牙居」，更是要特別推薦一番。在這「易牙居福運港式年菜套組」的組合，像是有料，風味美，多層次口感的百寶納福佛跳牆，搭配易牙居的三道招牌名菜，紅酒肋排、吉祥如意櫻花蝦米糕以及藥膳醉蝦，飯後再搭配招財喜氣的甜點「招財包」，讓圍爐過年，更有滋味。

▲以港式餐廳起家，近年融入不少台式料理打響名號，在地超過25年，不少公館人、外地客，到台北都指名要去品嚐看看。（圖／資料照片）

說了這麼多，是不是也食指大動了呢？根據《NOWnews今日新聞》的獨家了解，目前部分年菜都還在預購中，若還在煩惱該如何作出好菜，也許大潤發的外帶年菜就是一個不錯的好選擇！