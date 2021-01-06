不到1個月！男崩潰曝「i12 Pro Max慘況」：有裝保護殼耶

蘋果去年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，不少果粉現如今都已經拿到新手機了，不過，也有一名男網友崩潰PO文，表示手機才剛買不到一個月，竟然就摔破了，貼文一出，網友全傻了。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「買不到一個月的12 pro max」為題發文，表示自己才興奮地拿到新手機不到一個月，豈料手機竟然已經「摔破了」。

他也無奈提到，最扯的是，「我是裝著保護殼摔破的」，至於怎麼發現的摔破了，原PO則是說，「昨天想說換一下另一個保護殼，拆下來就發現變這樣」。



▲男網友PO出自己買不到一個月，就摔破的iPhone 12 Pro Max。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，引起熱議，「阿彌陀佛..」、「QQ…，感覺像是貴死人的跑車，比較不耐撞的概念嗎」、「趕快裝回去當作沒看到」、「那把保護殼裝回去吧，眼不見為淨」、「看能不能趕快保險...但這應該不影響使用，我媽的11promax也是剛拿就背板摔爆，現在一年了去101檢測過，他說其實沒問題，沒啥必要花17k換整新」、「我聽到心碎的聲音」、「我覺得最扯的是你沒發現...」。





也有許多網友歪樓，好奇原PO的手機殼到底裝的是哪一牌子，想避免掉裝該牌的保護殼「哇嗚，可以問一下你保護殼是什麼嗎？我避免一下」、「可以問手機殼嗎...」、「保護殼是多爛才可以摔成這樣」、「好奇是用哪種保護殼？」、「怕爆，那個手機殼可以黑名單了」。

事實上，根據蘋果官網，以iPhone 12 Pro Max「超過保固期」來看，「螢幕維修」費用為9,980元、「電池維修」費用則為2,050元，而至於「其他損壞」部分，iPhone 12 Pro Max的維修費用則為18,490元。（編輯：郭佩蓉）