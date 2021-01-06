出差回家WiFi連不上！男驚見「7字證據」臉綠：小王來過
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 16:21:43
現代人在家使用WiFi是稀鬆平常的事，沒想到卻有一位男網友出差回家後，因為「WiFi名稱」的更動，意外驚覺女友劈腿，過程曝光也引發關注。
一名男網友在《靠北女友mygirl》分享近期遭遇，「跟女友交往半年多後決定同居，近期因為工作上需要經常出差，沒想到每次回家竟都連不上WiFi，原本還以為是路由器的問題，正想重新換一個，卻在有次又無法連上WiFi的狀況下，意外發現家裡原本預設的WiFi名字消失，卻多了一個『男友今天不在家』的名稱」。看完後原PO瞬間臉綠，立刻質問女友是否已經出軌，一開始女方還辯解「那是為了拍搞笑影片給朋友看」，直到原PO要檢查手機通聯記錄的時候，才決定坦白。
原來女友是在倒垃圾時與同社區的小王認識，對方先以拉她進社區Line群為由，加了聯絡方式，之後更搭上線，加上原po近期常出差，便想出用「WiFi名稱」為暗號，好讓小王能隨時過來。原PO最後忍不住崩潰：「這套路真的是太深了，在這邊小弟奉勸經常出差的各位，沒事多檢查自己家的wifi」；誇張的過程，也引發眾多網友驚訝回應，「跟連續劇一樣扯」、「所以分了沒？」、「最需要檢查的是你的WIFE」。（編輯：潘毅）