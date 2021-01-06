網聊3男擇1曖昧！女憂「這樣渣嗎？」　過來人揭露關鍵點

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我這樣很渣嗎...？」的文章表示，「前一陣子開始玩交友軟體，陸陸續續地認識了幾個很好的異性 ，其中最好的有三個，我會約那三個出去單獨吃飯之類的」，不過原PO也接著說「但最後對其中一個感到有好感，然後開始在曖昧，但也會覺得我這樣子是不是會很渣的感覺」，原PO也擔憂「因為就是我在和有好感的男生曖昧的時候，也還是有和其他兩個男生每天在聯絡...但內容都很平凡」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人揭露了關鍵點，留言區蓋起高樓。
網友們認為關鍵在於，男女認識方式分為「交友軟體」和「現實生活」，留言區紛紛表示「交友軟體就這樣沒差」、「如果曖昧對象全是系上同學的話才不太妙，至於交友軟體的話，大家都是這樣做的，沒人care妳幾條線，甚至那些男生的線還可能比妳多，畢竟男生在這市場就是被選擇的一方，妳只要不要跩到開誠布公讓他們知道妳是多條線進行就沒事」、「除非妳有對象了，不然大家都是交朋友呀，對吧？」、「不會渣啦，玩交友軟體就是要這樣，分母要大」、「交友軟體上不就互相放線來放線去，先走心的人就輸了」、「我會讓曖昧對象知道其他人的存在，他想知道聊天內容也可以，交往前他能說不喜歡我這樣，但不能限制我，同樣的，我也會說我不喜歡，但他還是可以繼續跟別的女生聊天」。（編輯：王柏文）