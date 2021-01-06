火鍋店開到凌晨4點！她驚問「都誰去吃」 內行抖真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 17:21:53
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，尤其明（7）日又有另一波寒流來襲，不少民眾早已盤算好要吃火鍋來暖暖身子。就有位網友發現高雄的火鍋店開到凌晨4點，於是好奇詢問大家「有人在半夜吃過火鍋嗎？」文章引發討論，釣出許多內行人分享半夜吃火鍋的原因。
有位網友在PTT WomenTalk版發文，原PO透露自己剛剛查了一下高雄的火鍋店，這才發現有的店家竟然會一路營業到凌晨4點，讓原PO不禁有點心動想去吃，但同時也不禁好奇詢問大家，「有人在半夜吃過火鍋嗎？有人有半夜吃火鍋的經驗嗎？」網友則紛紛在底下留言回覆說，「夜店玩餓了、喝酒喝到餓了，都會吧」、「有半夜吃過那種24小時的小火鍋，天氣冷的話吃起來很開心，人其實也不少」、「半夜吃很棒啊」、「以前大學時練完社團半夜肚子餓都會揪去吃」、「半夜吃超讚」、「現在好多家24小時火鍋」。另外也有網友表示，「之前下班晚，去吃宵夜最早都是10點半的事，很常12點還在外面吃羊肉爐麻辣鍋石頭火鍋的」、「少見多怪，都有人半夜吃清粥小菜了」、「怎麼會沒有，都有半夜吃牛排和烤肉的了」、「我都半夜吃燒烤燒肉」。（編輯：倪浩軒）