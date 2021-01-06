「120顆糖誰吃的多」？國小數學考倒家長 解答曝網罵慘
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 18:05:28
國小數學題近來不斷出現連家長都無法確定答案，因而成為熱門討論話題。最近又有家長分享孩子拿到的數學考卷上，出現「小熊軟糖誰吃的多」的題目，看完敘述後更考倒不少家長，解答曝光也引發眾多網友罵聲連連。
原PO在臉書《爆怨2公社》分享小學的考券，其中一題目寫著，「王老師買了一包小熊軟糖有120個，要給五年級的學生吃。結果小名因為肚子很餓，吃了17/24包；小馨也不甘示弱，吃了66個，誰吃的軟糖比較多？多幾包軟糖？」最終圖片也顯示孩子無法回答出正解，被扣了5分。隨後也有家長發現該題目的錯誤點，「題目有問題吧？17/24=85顆，外加66顆=151顆，1包只有120顆，剩下31顆哪來的？」「越吃越多耶，這包糖哪買的」、「這樣考會讓孩子看不懂吧」、「題目有錯」、「數學老師的國文老師在哭泣」、「題目有錯還扣孩子分數是怎樣」。另外也有人推斷背後原因，「這題本意應該是，買了每包有120個的小熊軟糖，老師敘述的太差」、「題目第一句詞意就錯了」、「原意應該是每個人發一包吧，不然哪裡夠吃啊」。（編輯：潘毅）