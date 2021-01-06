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七星潭驚見香港檢疫手環 醫師：無感染風險

The China Post/綜合報導

2021-01-06 20:00:00

▲有民眾在花蓮七星潭海邊發現1條香港「居安抗疫手環」，花蓮感染科醫師指出，病毒殘留可能性不大，沒有感染風險。(圖/取自海印臉書）
▲有民眾在花蓮七星潭海邊發現1條香港「居安抗疫手環」，花蓮感染科醫師指出，病毒殘留可能性不大，沒有感染風險。(圖/取自海印臉書）
根據The China Post報導，有民眾在花蓮七星潭海邊發現1條香港「居安抗疫手環」，花蓮感染科醫師指出，病毒殘留可能性不大，沒有感染風險。
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黑潮海洋文教基金會執行長林東良昨(5)日接受媒體訪問指出，有志工3日在七星潭進行海廢調查時，發現1條印有「居安抗疫（StayHomeSafe）」的手環，根據錶帶上的藤壺生物，推測手環在海上漂流時間約3星期。
林東良指出，志工基於安全疑慮，將手環留在原地，只有拍下照片記錄，貼在臉書中和朋友分享，根據上頭QR Code確認為香港的電子手環。

林東良指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，口罩占海漂垃圾比例明顯增多，電子手環倒是第一次發現，平時有教育志工「保護自己為優先」，尤其海漂廢棄物可能來自各國，應避免直接觸碰，也希望政府針對成為海漂廢棄物的防疫物品，制定更明確的處置流程。  

居安抗疫（StayHomeSafe）電子手環，是香港提供入境民眾自主隔離使用，居家檢疫時間和台灣一樣都是14天。

另外，有民眾擔心海漂來的電子手環是否會殘留病毒。花蓮門諾醫院感染科主任繆偉傑指出，手環經過居家檢疫後，再經海上漂流3週，病毒殘留可能性不大，不會有感染風險。

為求謹慎，花蓮縣政府呼籲民眾若有在海邊發現可疑防疫物資，可通報環保局，由專人處理及確認感染疑慮，切勿自行處理。

此事件也被轉傳到環保臉書社團「海印」上引來外國媒體關注，其中《香港自由新聞》也向香港創新及科技局詢問，表示手環為香港當地政府發出的三種拋棄式電子手環之一，不被匡列為醫療廢棄物。

相關單位表示當民眾居家檢疫到期後，可自行關掉行動裝置，將手環移除，不需另行處理。

同時，當局透露香港政府已發出將近41萬個電子手環，其中只有2.7萬是可以回收再利用的。
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